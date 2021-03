La piccola pittrice Simona e la sua famiglia solidale

Leggi su dire

(Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA – Un pc touch screen completo di software educativi per bambini di diverse età, molti altri giocattoli interattivi per i piccoli pazienti della Riabilitazione pediatrica dell’Ics Maugeri di Sciacca (Ag). Li hanno donati Pietro Dabbene e Valentina Alba, i genitori di Simona Dabbene, bimba di tre anni, da tempo in cura presso la struttura saccense, donando per beneficenza alcuni disegni che la piccola aveva realizzato inizialmente a scopo terapeutico, ma poi rivelando il suo talento.