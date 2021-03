La Nuova Zelanda alza il salario minimo e aumenta le tasse per i ricchi (Di mercoledì 31 marzo 2021) La Nuova Zelanda alza il salario minimo e aumenta le tasse ai più ricchi. Si tratta delle misure che entreranno in vigore domani, primo aprile, e fanno parte della politica del capo del governo Jacinda Ardern per contrastare le disuguaglianze e rilanciare l’economia colpita dalla pandemia. Il nuovo salario minimo passa da 18,90 a 20 dollari neozelandesi allora (da circa 11,27 a circa 11,93 euro) e ne beneficeranno 175.000 persone. Sempre a partire da domani, l’aliquota massima sul reddito delle persone che guadagnano più di 180.000 dollari neozelandesi (pari a circa 107.316 euro) passerà dal 33% al 39%: la misura dovrebbe colpire il due per cento dei contribuenti. Secondo le stime ufficiali, questa ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) Lailleai più. Si tratta delle misure che entreranno in vigore domani, primo aprile, e fanno parte della politica del capo del governo Jacinda Ardern per contrastare le disuguaglianze e rilanciare l’economia colpita dalla pandemia. Il nuovopassa da 18,90 a 20 dollari neozelandesi allora (da circa 11,27 a circa 11,93 euro) e ne beneficeranno 175.000 persone. Sempre a partire da domani, l’aliquota massima sul reddito delle persone che guadagnano più di 180.000 dollari neozelandesi (pari a circa 107.316 euro) passerà dal 33% al 39%: la misura dovrebbe colpire il due per cento dei contribuenti. Secondo le stime ufficiali, questa ...

