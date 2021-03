La nuova gamma Fiat 500 Hey Google (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Foto: Fiat)Fiat ha presentato la nuova versione speciale Hey Google della famiglia Cinquecento che porta a bordo della 500 e delle 500X e 500L non solo i comandi vocali con l’integrazione dei servizi di assistenza Mopar Connect e l’Assistente Google ma anche una serie di personalizzazioni a livello grafico su esterni e interni. I primi particolari che saltano all’occhio davanti a una delle nuove Fiat 500 Hey Google sono infatti dettagli dedicati al motore di ricerca più celebre in occidente a partire dalla combinazione del bianco e nero lucido sul tetto e calotte specchi, ma soprattutto con il badge Hey Google piazzato sui due passaruota, mentre i colori del logo Google fanno capolino sui montanti centrali. La personalizzazione ... Leggi su wired (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Foto:ha presentato laversione speciale Heydella famiglia Cinquecento che porta a bordo della 500 e delle 500X e 500L non solo i comandi vocali con l’integrazione dei servizi di assistenza Mopar Connect e l’Assistentema anche una serie di personalizzazioni a livello grafico su esterni e interni. I primi particolari che saltano all’occhio davanti a una delle nuove500 Heysono infatti dettagli dedicati al motore di ricerca più celebre in occidente a partire dalla combinazione del bianco e nero lucido sul tetto e calotte specchi, ma soprattutto con il badge Heypiazzato sui due passaruota, mentre i colori del logofanno capolino sui montanti centrali. La personalizzazione ...

