La madre di Denise Pipitone: "Mia figlia è in Russia? Vado e aspetto esame del Dna" (Di mercoledì 31 marzo 2021) «Attendiamo l’esame del Dna e siamo speranzosi»: lo dice Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone , attraverso il suo avvocato Giacomo Frazzitta, sentito dall’ANSA. La notizia di una giovane che,... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 31 marzo 2021) «Attendiamo l’del Dna e siamo speranzosi»: lo dice Piera Maggio, la mamma di, attraverso il suo avvocato Giacomo Frazzitta, sentito dall’ANSA. La notizia di una giovane che,...

Advertising

MediasetTgcom24 : Denise Pipitone è viva e in Russia? Una ragazza cerca la madre in tv: 'Sono stata rapita da bambina'… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone, una ragazza russa (somigliante a Piera Maggio): 'Cerco mia madre, fui rapita da bimba'… - infoitinterno : Denise Pipitone, l'avvocato della madre dopo il video: “Aspettiamo il Dna” - infoitinterno : La madre di Denise Pipitone: 'Mia figlia è in Russia? Vado e aspetto esame del Dna' - infoitinterno : Denise Pipitone potrebbe essere in Russia. La madre: 'Attendiamo esame del Dna' -