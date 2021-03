La luce evocatrice di spazi ed emozioni

(Di mercoledì 31 marzo 2021) È stata una scelta perfetta l’avere allestito la mostra dell’architetto spagnolo Juan Navarro Baldeweg (Santander, 1939) al Museo di Santa Giulia di Brescia (ora chiusa per le disposizioni anti Covid ma visitabile in modalità online). Le sue sculture, dipinti e disegni non potevano trovare luogo più emozionante per essere ammirati che nell’antico monastero benedettino, distribuiti tra le navate della basilica di San Salvatore (scultura), il Coro delle Monache (pittura) e la Cripta (architettura). L’ESPOSIZIONE, curata da Pierre-Alain Croset, rende visibile … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

