La Lombardia in zona rossa fino all’11 aprile? Risponde Fontana (Di mercoledì 31 marzo 2021) Pasqua in zona rossa per tutta Italia e questo ormai, è un dato di fatto. Ma che cosa succederà dopo? Tutte le regioni in zona rossa sperano di poter passare in arancione nei giorni dopo la festa, dopo Pasquetta. Il 5 aprile infatti è il terzo giorno di zona rossa nazionale e poi? Quello che succederà successivamente in tutte le regioni di Italia, lo scopriremo tra domani e venerdì, quando sarà firmata la nuova ordinanza del ministro Speranza. Per la Lombardia però le anticipazioni arrivano direttamente dal governatore Fontana che spiega quello che potrebbe succedere dopo il 5 aprile. A quanto pare non ci sono le condizioni per pensare che la regione possa passare in arancione, stando ai dati raccolti nelle ultime ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 31 marzo 2021) Pasqua inper tutta Italia e questo ormai, è un dato di fatto. Ma che cosa succederà dopo? Tutte le regioni insperano di poter passare in arancione nei giorni dopo la festa, dopo Pasquetta. Il 5infatti è il terzo giorno dinazionale e poi? Quello che succederà successivamente in tutte le regioni di Italia, lo scopriremo tra domani e venerdì, quando sarà firmata la nuova ordinanza del ministro Speranza. Per laperò le anticipazioni arrivano direttamente dal governatoreche spiega quello che potrebbe succedere dopo il 5. A quanto pare non ci sono le condizioni per pensare che la regione possa passare in arancione, stando ai dati raccolti nelle ultime ...

