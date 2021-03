La lettera di Mia a Francesco Facchinetti: “Ho pianto come non facevo da anni” (Di mercoledì 31 marzo 2021) La festa del papà è passata da un po’ ma a Francesco Facchinetti solo ieri è arrivato il regalo di sua figlia Mia, una lettera, spedita, come non siamo più abituati a fare (foto). Una sorpresa già solo riceverla ma quando Francesco Facchinetti ha letto la lettera della sua bambina ha pianto come non faceva da tempo. E’ un papà meraviglioso ed è evidente; nonostante l’amore finito con Alessia Marcuzzi e la lontananza, entrambi sono riusciti a fare di tutto per la figlia. Prima figlia per il papà 40enne ma ogni volta che Mia arriva da lui ritrova anche i suoi fratelli Leone e Liv e anche la primogenita di Wilma Faissol. “Oggi mi è arrivata questa lettera. È il regalo di Mia figlia per la festa del papà. Ho ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 31 marzo 2021) La festa del papà è passata da un po’ ma asolo ieri è arrivato il regalo di sua figlia Mia, una, spedita,non siamo più abituati a fare (foto). Una sorpresa già solo riceverla ma quandoha letto ladella sua bambina hanon faceva da tempo. E’ un papà meraviglioso ed è evidente; nonostante l’amore finito con Alessia Marcuzzi e la lontananza, entrambi sono riusciti a fare di tutto per la figlia. Prima figlia per il papà 40enne ma ogni volta che Mia arriva da lui ritrova anche i suoi fratelli Leone e Liv e anche la primogenita di Wilma Faissol. “Oggi mi è arrivata questa. È il regalo di Mia figlia per la festa del papà. Ho ...

