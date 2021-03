La Lega contro il ddl Zan sull'omofobia: "Divisivo, così il Governo rischia" (Di mercoledì 31 marzo 2021) “La Lega è assolutamente contraria alla calendarizzazione. È un tema Divisivo e ideologico che non fa parte dell’agenda politica. Forzature su temi così divisivi rischiano di compromettere quei rapporti all’interno del Parlamento e quel clima di sostegno e unità nazionale che si è creato e potrebbero avere riflessi sul Governo”. così il presidente dei senatori della Lega, Massimiliano Romeo interpellato dall’Ansa sul disegno di legge contro la omotransfobia su cui Pd-M5s-Italia viva-gruppo Misto e Autonomie hanno chiesto la calendarizzazione nella commissione Giustizia del Senato. Romeo aggiunge: “Sarebbe cosa buona e saggia concentrarsi su questioni a cui i cittadini danno maggiore attenzione come la sanità e la gestione economica della crisi Covid. ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Laè assolutamente contraria alla calendarizzazione. È un temae ideologico che non fa parte dell’agenda politica. Forzature su temidivisivino di compromettere quei rapporti all’interno del Parlamento e quel clima di sostegno e unità nazionale che si è creato e potrebbero avere riflessi sul”.il presidente dei senatori della, Massimiliano Romeo interpellato dall’Ansa sul disegno di leggela omotransfobia su cui Pd-M5s-Italia viva-gruppo Misto e Autonomie hanno chiesto la calendarizzazione nella commissione Giustizia del Senato. Romeo aggiunge: “Sarebbe cosa buona e saggia concentrarsi su questioni a cui i cittadini danno maggiore attenzione come la sanità e la gestione economica della crisi Covid. ...

repubblica : Elodie contro la Lega: 'Indegni, non dovreste essere in Parlamento' - HuffPostItalia : Elodie contro la Lega: 'Sull'omofobia siete indegni' - MichelaMarzano : Salta la calendarizzazione della legge contro #omofobia e #transfobia al Senato. La Lega dice: no @matteosalvinimi… - SaraFLindgren1 : RT @la_kuzzo: Far saltare la legge #Zan contro l’omofobia e la transfobia per assoggettarsi a un diktat assurdo della Lega, sarebbe un’ingi… - Anna50732053 : Il attivissimo giornalaio Lorenzo Tosa (spudoratamente di Sinistra) passa la vita ad infangare @matteosalvinimi (e… -