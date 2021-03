La Giornata Internazionale della Visibilità Transgender: l’occasione per andare oltre i preconcetti (Di mercoledì 31 marzo 2021) Oggi è la Giornata Internazionale della visibilità Transgender. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 31 marzo 2021) Oggi è la Giornata Internazionale della visibilità Transgender.

gennaromigliore : Ennesima giornata di violenze e sangue in #Myanmar. La peggiore dall’inizio del colpo di stato militare: oltre 90 v… - pierofassino : In Myanmar nella Giornata delle Forze Armate sono più di 90 le vittime. Dall'inizio del golpe sono centinaia le per… - TNannicini : Non ci sono altre parole. Quella su #PatrickZaki è tortura. Oggi, in occasione della giornata internazionale del di… - anthos965iclou1 : RT @EliLillyItalia: In tutto il mondo si celebra la Giornata Internazionale della Visibilità Transgender. Un pensiero speciale a coloro che… - fvbtsarmy7 : RT @BTSARMYITALIA1: #TransDayOfVisibility Oggi si celebra la Giornata Internazionale della visibilità Transgender e vorremmo utilizzare la… -