La fornitura di elettricità aumenterà del 3 | 8% | quella del gas del 3 | 9%

Advertising

AigetEnergia : Conferma aste per fine prezzi tutelati elettricità a famiglie e microimprese in 2023, ma anticipando procedure già… -

Ultime Notizie dalla rete : fornitura elettricità

Corriere della Sera

... al cui vertice vi è Peter Altmaier, di governare la transizione energetica in maniera "inadeguata rispetto agli obiettivi di unasicura ed economica di, previsti dalla legge". ......per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di: la ...lavori programmati di manutenzione previsti nell'area geografica in cui si trova la propria, ...