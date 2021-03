“La famiglia si allarga” Dopo tanta attesa | l’annuncio più bello | la vip incinta del primo figlio

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 marzo 2021) “Siamo davvero tanto, tanto felici di condividere insieme a voi questa bellissima notizia: la nostrafinalmente si! Ci scoppia il cuore di felicità!!!”. E poi, sempre sotto al post in cui annuncia la dolce: “Ammetto che non è stato facile non fare spoiler in questi 3 mesi, mm ok forse qualcosina mi sono lasciata sfuggire. Insieme alla nostra, agli amici e a voi… oggi si festeggia!”. La bellissima Paola Turani aspetta ildal marito Ricky. La modella e fashion blogger bergamasca dàattraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, con una foto che la ritrae insieme al marito e ai loro due cani. Nella lunga didascalia, Paola racconta di aver capito che insieme niente è impossibile e che possono superare tutto ...