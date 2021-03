La donna nella Chiesa dalla Creazione a Francesco (II) (Di mercoledì 31 marzo 2021) di Vittorino Merinas Stabilizzatesi nella Terra Promessa le varie tribù, la donna diventò ad un tempo domina e prigioniera della casa, luogo non consono alla dignità del maschio dedito al lavoro e alla vita pubblica. Obliata la parità originaria, l’uomo pregava dicendo: “Benedetto Colui che non mi ha fatto pagano, donna e bifolco”. La Mishnah, un’importante raccolta di antiche discussioni rabbiniche sulla Legge, a sua volta recitava: ”Il mondo non può esistere senza maschi e senza femmine, ma felice colui i cui figli sono maschi e guai a colui i cui figli sono femmine”. La loro educazione era limitata alle incombenze domestiche. Non tenute ad imparare la Torah, la Legge, giacché i Rabbini ritenevano tempo perso insegnarla loro, dovevano, però, osservarla rigorosamente. Neppure erano tenute a frequentare le Sinagoghe, ma, se ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 31 marzo 2021) di Vittorino Merinas StabilizzatesiTerra Promessa le varie tribù, ladiventò ad un tempo domina e prigioniera della casa, luogo non consono alla dignità del maschio dedito al lavoro e alla vita pubblica. Obliata la parità originaria, l’uomo pregava dicendo: “Benedetto Colui che non mi ha fatto pagano,e bifolco”. La Mishnah, un’importante raccolta di antiche discussioni rabbiniche sulla Legge, a sua volta recitava: ”Il mondo non può esistere senza maschi e senza femmine, ma felice colui i cui figli sono maschi e guai a colui i cui figli sono femmine”. La loro educazione era limitata alle incombenze domestiche. Non tenute ad imparare la Torah, la Legge, giacché i Rabbini ritenevano tempo perso insegnarla loro, dovevano, però, osservarla rigorosamente. Neppure erano tenute a frequentare le Sinagoghe, ma, se ...

