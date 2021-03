La crisi politica che rischia di travolgere il Brasile e Bolsonaro (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, sotto attacco per la gestione dell’emergenza Covid-19, è sempre più isolato e rischia di giocarsi le possibilità di rielezione in vista delle consultazioni presidenziali previste per il 2022. Le divergenze emerse tra il capo di Stato, contrario a lockdown e restrizioni per arginare la corsa del virus ed i governatori InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il presidente brasiliano Jair, sotto attacco per la gestione dell’emergenza Covid-19, è sempre più isolato edi giocarsi le possibilità di rielezione in vista delle consultazioni presidenziali previste per il 2022. Le divergenze emerse tra il capo di Stato, contrario a lockdown e restrizioni per arginare la corsa del virus ed i governatori InsideOver.

