La compagna ha successo come modella, la uccide per gelosia. “Cadavere mutilato trovato sotto la neve” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Si chiamava Olga la giovane mamma e modella il cui Cadavere è stato ritrovato mutilato in una foresta della città di Novodvinsk (Russia). Ad ammazzarla il fidanzato, geloso per i successi ottenuti dalla donna ai concorsi di bellezza. Stando a quanto riportato dal Sun, lo scorso 20 marzo il ragazzo aveva invitato Olga a fare una passeggiata in un’area boschiva, dove poi l’ha aggredirla selvaggiamente, prima di decapitarla e nascondere il suo corpo sotto la neve. I familiari di Olga, preoccupati per la sua prolungata assenza da casa, hanno avvertito la polizia, giunta immediatamente sul posto. La coppia si era incontrata dopo alcune storie d’amore fallite e tra i due sembrava procedere tutto per il verso giusto. Poi, l’uomo si è rivelato violento, tanto che i media locali hanno descritto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Si chiamava Olga la giovane mamma eil cuiè stato riin una foresta della città di Novodvinsk (Russia). Ad ammazzarla il fidanzato, geloso per i successi ottenuti dalla donna ai concorsi di bellezza. Stando a quanto riportato dal Sun, lo scorso 20 marzo il ragazzo aveva invitato Olga a fare una passeggiata in un’area boschiva, dove poi l’ha aggredirla selvaggiamente, prima di decapitarla e nascondere il suo corpola. I familiari di Olga, preoccupati per la sua prolungata assenza da casa, hanno avvertito la polizia, giunta immediatamente sul posto. La coppia si era incontrata dopo alcune storie d’amore fallite e tra i due sembrava procedere tutto per il verso giusto. Poi, l’uomo si è rivelato violento, tanto che i media locali hanno descritto ...

