La Commissione cita in giudizio la Polonia per tutelare l’indipendenza dei giudici (Di mercoledì 31 marzo 2021) cddLa Commissione europea ha deciso di deferire la Polonia alla Corte di giustizia dell’Unione europea perché la legge sulla magistratura entrata in vigore il 14 febbraio 2020 «mette a repentaglio l’indipendenza dei giudici polacchi ed è incompatibile con il primato del diritto dell’Ue». In pratica la legge approvata dal governo sovranista impedisce ai tribunali polacchi di applicare direttamente alcune disposizioni del diritto dell’Ue che tutelano l’indipendenza dei g iudici, e di sottoporre alla Corte di giustizia europea domande di pronuncia pregiudiziale su tali questioni. E prevede anche dei procedimenti disciplinari. La Commissione europea ritiene anche che la Polonia violi il diritto dell’Unione consentendo alla Camera disciplinare della Corte suprema – la cui ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 31 marzo 2021) cddLaeuropea ha deciso di deferire laalla Corte di giustizia dell’Unione europea perché la legge sulla magistratura entrata in vigore il 14 febbraio 2020 «mette a repentagliodeipolacchi ed è incompatibile con il primato del diritto dell’Ue». In pratica la legge approvata dal governo sovranista impedisce ai tribunali polacchi di applicare direttamente alcune disposizioni del diritto dell’Ue che tutelanodei g iudici, e di sottoporre alla Corte di giustizia europea domande di pronuncia pregiudiziale su tali questioni. E prevede anche dei procedimenti disciplinari. Laeuropea ritiene anche che lavioli il diritto dell’Unione consentendo alla Camera disciplinare della Corte suprema – la cui ...

