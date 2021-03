La caserma Pepicelli hub per le vaccinazioni degli over70: il punto di Volpe (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Accelera la campagna vaccinale in città. Presso il piazzale della ex Scuola Allievi Carabinieri di Benevento, al Viale degli Atlantici, è stata avviata una nuova postazione mobile per le inoculazione agli over 70 del vaccino Astrazeneca. Per circa 10 giorni questa struttura sarà in grado di effettuare numerose vaccinazioni e questo, rispetto ai ritmi attuali, costituisce un gran balzo in avanti. Già dalle prime ore della mattinata odierna, un gran numero di persone si sono presentate presso l’ex piazzale dove avvenivano le Cerimonie di Giuramento degli Allievi. Spazio che costituisce un ambiente adatto per far fronte ad una così ampia presenza di persone. Presenti il direttore generale dell’Asl Gennaro Volpe e il comandante dell’Arma dei Carabinieri Germano Passafiume. Il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Accelera la campagna vaccinale in città. Presso il piazzale della ex Scuola Allievi Carabinieri di Benevento, al VialeAtlantici, è stata avviata una nuova postazione mobile per le inoculazione agli over 70 del vaccino Astrazeneca. Per circa 10 giorni questa struttura sarà in grado di effettuare numerosee questo, rispetto ai ritmi attuali, costituisce un gran balzo in avanti. Già dalle prime ore della mattinata odierna, un gran numero di persone si sono presentate presso l’ex piazzale dove avvenivano le Cerimonie di GiuramentoAllievi. Spazio che costituisce un ambiente adatto per far fronte ad una così ampia presenza di persone. Presenti il direttore generale dell’Asl Gennaroe il comandante dell’Arma dei Carabinieri Germano Passafiume. Il ...

Advertising

anteprima24 : ** La caserma Pepicelli hub per le vaccinazioni degli #Over70: il punto di Volpe ** - TV7Benevento : La caserma Pepicelli individuata dalla ASL come hub per le vaccinazioni... - NTR24 : Benevento, la caserma Pepicelli sarà hub per le vaccinazioni anti-covid - ottopagine : Benevento: caserma Pepicelli diventa maxi centro vaccinazioni #Benevento - TV7Benevento : COVID. EX CASERMA PEPICELLI, VOLPE: “VIA A MAXI CENTRO VACCINI”. VIDEO... -

Ultime Notizie dalla rete : caserma Pepicelli Benevento - Vaccini, ecco l'ambulatorio mobile nel piazzale dell'ex Caserma Pepicelli Dopo aver valutato varie soluzioni, abbiamo ritenuto la caserma Pepicelli la più adatta perchè, oltre ad essere in una posizione centrale, dispone di più ingressi, di ampi parcheggi e di spazi ...

Paniere solidale, aumentano richieste da chi e' stato messo in ginocchio dalla crisi Oggi al via all'ex caserma Pepicelli al Viale Atlantici la consegna di 450 cesti solidali per le famiglie bisognose ma non solo. Tante le persone che si sono rivolte alla Caritas, un quadro assai ...

Benevento: caserma Pepicelli diventa maxi centro vaccinazioni Ottopagine Benevento, la caserma Pepicelli sarà hub per le vaccinazioni anti-covid L’ex scuola allievi carabinieri del viale degli Atlantici di Benevento diventa un hub vaccinale. Da questa mattina, infatti, sono partite le vaccinazioni agli over 70 del Sannio che si sono recati nel ...

La caserma Pepicelli individuata dalla ASL come hub per le vaccinazioni Dopo aver valutato varie soluzioni, abbiamo ritenuto la caserma Pepicelli la più adatta perchè, oltre ad essere in una posizione centrale, dispone di più ingressi, di ampi parcheggi e di spazi ...

Dopo aver valutato varie soluzioni, abbiamo ritenuto lala più adatta perchè, oltre ad essere in una posizione centrale, dispone di più ingressi, di ampi parcheggi e di spazi ...Oggi al via all'exal Viale Atlantici la consegna di 450 cesti solidali per le famiglie bisognose ma non solo. Tante le persone che si sono rivolte alla Caritas, un quadro assai ...L’ex scuola allievi carabinieri del viale degli Atlantici di Benevento diventa un hub vaccinale. Da questa mattina, infatti, sono partite le vaccinazioni agli over 70 del Sannio che si sono recati nel ...Dopo aver valutato varie soluzioni, abbiamo ritenuto la caserma Pepicelli la più adatta perchè, oltre ad essere in una posizione centrale, dispone di più ingressi, di ampi parcheggi e di spazi ...