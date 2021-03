Kendall Jenner lascia Beverly Hills per colpa degli stalker (Di mercoledì 31 marzo 2021) La fama porta con sé tutta una serie di inconvenienti. Lo sa bene Kendall Jenner che, da quando è diventata una delle top model più famose al mondo, se la deve vedere periodicamente con stalker fastidiosi e pericolosi. Nel giro di cinque anni si sono presentati alla sua porta di casa persone con problemi psichici, invasati e ladri. Le hanno rubato gioielli e accessori. L’hanno persino minacciata di morte. Per questo Kendall Jenner ha deciso di mettere in vendita la sua casa di Beverly Hills. Non si sente protetta, nonostante il servizio di sicurezza sia imponente e, ultimamente, sia stato ulteriormente rafforzato. I guai di Kendall sono cominciati quando ancora abitava a WeHo in una villetta deliziosa con piscina. Allora fan troppo insistenti la ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 31 marzo 2021) La fama porta con sé tutta una serie di inconvenienti. Lo sa beneche, da quando è diventata una delle top model più famose al mondo, se la deve vedere periodicamente confastidiosi e pericolosi. Nel giro di cinque anni si sono presentati alla sua porta di casa persone con problemi psichici, invasati e ladri. Le hanno rubato gioielli e accessori. L’hanno persino minacciata di morte. Per questoha deciso di mettere in vendita la sua casa di. Non si sente protetta, nonostante il servizio di sicurezza sia imponente e, ultimamente, sia stato ulteriormente rafforzato. I guai disono cominciati quando ancora abitava a WeHo in una villetta deliziosa con piscina. Allora fan troppo insistenti la ...

