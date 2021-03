Juventus, UFFICIALE: nuovo positivo al Covid, farà l’isolamento a Torino (Di mercoledì 31 marzo 2021) Juventus – La stagione di Andrea Pirlo alla Juventus continua a non avere pace. Il tecnico ha sempre dovuto fare i conti con tantissimi infortuni, senza contare i positivi al Covid. Dopo la positività di Bentancur qualche settimana fa, nuovo positivo in casa Juventus. Questa volta si tratta di Merih Demiral, difensore turco che attualmente era in ritiro con la Nazionale. Juventus, Demiral positivo al Covid: torna a Torino Come riporta la Gazzetta dello Sport, Merih Demiral è risultato positivo al Coronavirus. Volo sanitario per rientrare dalla Turchia fino a Torino, dove rimarrà in isolamento. Merih sarebbe asintomatico e non avrebbe problemi fisici. Leggi anche: Champions League, via ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 31 marzo 2021)– La stagione di Andrea Pirlo allacontinua a non avere pace. Il tecnico ha sempre dovuto fare i conti con tantissimi infortuni, senza contare i positivi al. Dopo la positività di Bentancur qualche settimana fa,in casa. Questa volta si tratta di Merih Demiral, difensore turco che attualmente era in ritiro con la Nazionale., Demiralal: torna aCome riporta la Gazzetta dello Sport, Merih Demiral è risultatoal Coronavirus. Volo sanitario per rientrare dalla Turchia fino a, dove rimarrà in isolamento. Merih sarebbe asintomatico e non avrebbe problemi fisici. Leggi anche: Champions League, via ...

Advertising

utzi_26 : Finché non vedo il comunicato ufficiale sul sito dell'@OL non mi fido. Attendiamo e speriamo. #DeSciglio #Juventus #calciomercato - Moixus1970 : RT @calciomercatoit: ???? #Napoli - Che guaio per #Gattuso! Infortunio alla mano per David #Ospina - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ???? #Napoli - Che guaio per #Gattuso! Infortunio alla mano per David #Ospina - SIMONE4ESPOSITO : RT @calciomercatoit: ???? #Napoli - Che guaio per #Gattuso! Infortunio alla mano per David #Ospina - calciomercatoit : ???? #Napoli - Che guaio per #Gattuso! Infortunio alla mano per David #Ospina -