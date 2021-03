Juventus su Dembélé | Dybala possibile contropartita

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Lacerca rinforzi nel reparto avanzato in vista deladdio di Pauloe, stando alle ultime indiscrezioni di mercato, avrebbe messo nel mirino Ousmane, 23enne esterno d’attacco del Barcellona. Il francese in questa stagione sta finalmente dimostrando il suo valore e la conferma si trova nei numeri: 35 presenze, 9 reti, 4 L'articolo

Commenta per primo Reinventarsi, in tempo di crisi. Per rinforzare la squadra, per sistemare i conti, messi sotto pressione dalla pandemia Covid - 19. E' quello che stanno pensandoe Barcellona che, un anno dopo aver chiuso lo scambio tra Miralem Pjanic e Arthur, stanno valutando un nuovo affare, che possa mettere tutti d'accordo dal punto di vista tecnico ed economico .Calciomercato, Dybala verso Barcellona. Stando infatti alle ultime indiscrezioni la Joya ... Ousmane