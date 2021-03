Juventus, “Sportmediaset”: Agnelli vuole riportare Lippi in bianconero (Di mercoledì 31 marzo 2021) Juventus – Stagione quasi fallimentare per la Juventus che, a meno che non ci sia un colpo di scena clamoroso, non sarà Campione d’Italia per la decima volta consecutiva. Pirlo si giocherà la propria panchina in queste ultime apparizioni: c’è da difendere almeno un piazzamento in Champions League, fondamentale per programmare una stagione, la prossima, che si spera essere quella del definitivo rilancio. Che questa possa essere un’estate ricca di cambiamenti, lo intuisce dalla portata delle voci che nelle ultime ore stanno circolando con una certa frequenza, una delle quali vedrebbe Marcello Lippi pronto ad un clamoroso ritorno alla Juventus. Juventus, Lippi nuovo direttore tecnico? Infatti come riportato da “Sportmediaset”, il presidente Andrea Agnelli ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 31 marzo 2021)– Stagione quasi fallimentare per lache, a meno che non ci sia un colpo di scena clamoroso, non sarà Campione d’Italia per la decima volta consecutiva. Pirlo si giocherà la propria panchina in queste ultime apparizioni: c’è da difendere almeno un piazzamento in Champions League, fondamentale per programmare una stagione, la prossima, che si spera essere quella del definitivo rilancio. Che questa possa essere un’estate ricca di cambiamenti, lo intuisce dalla portata delle voci che nelle ultime ore stanno circolando con una certa frequenza, una delle quali vedrebbe Marcellopronto ad un clamoroso ritorno allanuovo direttore tecnico? Infatti come riportato da “”, il presidente Andrea...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Sportmediaset Juventus, Lippi può tornare in bianconero: lo vuole Agnelli Il presidente Andrea Agnelli gli vorrebbe assegnare il ruolo di responsabile dell'area tecnica Clamorosa indiscrezione lanciata in mattinata da Sportmediaset. Marcello Lippi nuovamente alla Juventus, ...

Juve, il grande ritorno: c'è l'annuncio, tifosi in delirio ... giornalista de ' La Gazzetta dello Sport' che segue la Juventus, intervenuta a 'Casa Juventibus' ... Questa mattina la voce è stata ripresa e dettagliata da Sportmediaset: Marcello Lippi nuovamente ...

Juventus, Demiral positivo al Covid: niente derby e Napoli - Sportmediaset Sport Mediaset Juventus, Lippi può tornare in bianconero: lo vuole Agnelli Marcello Lippi potrebbe tornare alla Juventus. Il presidente Andrea Agnelli gli vorrebbe assegnare il ruolo di responsabile dell’area tecnica Clamorosa indiscrezione lanciata in mattinata da ...

Juventus, Agnelli penserebbe al ritorno di Lippi come responsabile area tecnica In questi giorni si parla molto del futuro della Juventus. L'attenzione è puntata soprattutto sugli acquisti e le cessioni che la società farà nella prossima sessione di mercato. Ma nelle ultime ore, ...

