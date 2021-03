Juventus, Ronaldo in agguato: c’è da battere il record di una leggenda bianconera (Di mercoledì 31 marzo 2021) La nazionale portoghese ieri ha battuto in trasferta quella lussemburghese con il punteggio di 3-1. Uno dei tre gol dei campioni d'Europa in carica è stato segnato dall'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo. Al portoghese resta ormai poco per battere il record dell'iraniano Ali Daei e diventare il calciatore più prolifico a livello nazionale. Daei ha segnato 109 gol durante la sua carriera con la maglia della nazionale iraniana, mentre Ronaldo ha segnato 103 gol dopo la partita di ieri. Al terzo posto della Top 10 c'è Ferenc Puskas (84) mentre fuori dal podio il giapponese Kunisige Kamamoto (80). Pelè è settimo (77).caption id="attachment 1115053" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionPLATINI - Non c'è dubbio che Ronaldo alla fine supererà Daei, e potrebbe accadere ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 31 marzo 2021) La nazionale portoghese ieri ha battuto in trasferta quella lussemburghese con il punteggio di 3-1. Uno dei tre gol dei campioni d'Europa in carica è stato segnato dall'attaccante dellaCristiano. Al portoghese resta ormai poco perildell'iraniano Ali Daei e diventare il calciatore più prolifico a livello nazionale. Daei ha segnato 109 gol durante la sua carriera con la maglia della nazionale iraniana, mentreha segnato 103 gol dopo la partita di ieri. Al terzo posto della Top 10 c'è Ferenc Puskas (84) mentre fuori dal podio il giapponese Kunisige Kamamoto (80). Pelè è settimo (77).caption id="attachment 1115053" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionPLATINI - Non c'è dubbio chealla fine supererà Daei, e potrebbe accadere ...

