Juventus | non Aguero | scelto il nuovo centravanti

Rivoluzione offensiva per la Juventus in vista della prossima sessione di calciomercato. Possibile addio a Dybala con affondo su Aguero. Non solo, negli ultimi giorni starebbe avanzando nuovamente l'idea di un nuovo centravanti La Juventus studia le mosse per il prossimo calciomercato estivo. Possibile rivoluzione in casa bianconera dopo una stagione piuttosto deludente. Dybala potrebbe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus non Calcio. Quegli storici club di Serie C rimasti al verde L'uruguaiano Paolo Montero, ex giocatore in Italia di Atalanta e Juventus, oggi allenatore della Sambenedettese in Serie C - Garbuio/LaPresse . Con Paolo Montero in ... Non si sono finora tramutate in ...

Il capitano silenzioso: Javier Zanetti ... ma un cavaliere non lascia mai la sua signora, proprio come Zanetti e la sua Inter. Uno dei tanti ... ma i nerazzurri vengono sconfitti per 4 - 2, punteggio che consegnò lo scudetto alla Juventus, a ...

Denis Godeas: “Juventus? Non è la più forte. Tra Lukaku e Lautaro…” DerbyDerbyDerby Mercato Juventus, rinnovo in bilico al Milan: Paratici pronto all’assalto MERCATO JUVENTUS - Romagnoli capitano del Milan fatica a trovare un accordo per il suo rinnovo di contratto con la ma ...

Calciomercato Inter e Roma, assalto al centrocampista | Beffa alla Juventus L'Inter e la Roma sono pronte a tentare l'assalto al centrocampista sul calciomercato. Si tratterebbe per un problema in più per la Juventus ...

