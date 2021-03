Juventus in ansia: Demiral positivo al Covid e volo sanitario per tornare dalla Turchia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Non arrivano buone notizie in casa Juventus: il difensore Merih Demiral è risultato positivo al Covid mentre si trova in nazionale. Il centrale turco sarebbe positivo da circa una settimana, sta bene a parte qualche piccolo sintomo. In queste ore dovrebbe fare rientro a Torino dove andrà al J-Hotel fino alla completa guarigione.Juventus, ansia Demiral e Szczesnycaption id="attachment 1004659" align="alignnone" width="671" Demiral (getty images)/captionDemiral si trovava con la nazionale turca per le qualificazioni mondiali nonostante fosse fermo per infortunio, ma tra il motivo per il quale non si sarebbe mai visto in campo sarebbe dovuto alla positività Covid-19. Il difensore 23enne della ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 31 marzo 2021) Non arrivano buone notizie in casa: il difensore Merihè risultatoalmentre si trova in nazionale. Il centrale turco sarebbeda circa una settimana, sta bene a parte qualche piccolo sintomo. In queste ore dovrebbe fare rientro a Torino dove andrà al J-Hotel fino alla completa guarigione.e Szczesnycaption id="attachment 1004659" align="alignnone" width="671"(getty images)/captionsi trovava con la nazionale turca per le qualificazioni mondiali nonostante fosse fermo per infortunio, ma tra il motivo per il quale non si sarebbe mai visto in campo sarebbe dovuto alla positività-19. Il difensore 23enne della ...

Szczesny, ansia Juve dopo la squalifica di Buffon: 4 positivi nella Polonia

Szczesny, ansia Juve dopo la squalifica di Buffon: 4 positivi nella Polonia. Il polacco rientrerà domani a Torino La squalifica di Buffon con il Torino fa guardare con maggiore preoccupazione in casa

