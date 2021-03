Juventus, il covid bussa alla porta: Merih Demiral positivo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Merih Demiral è risultato positivo dopo i controlli effettuati nel ritiro della Turchia, brutta tegola per Andrea Pirlo Brutte notizie per la Juventus e per Pirlo: durante i controlli di routine effettuati durate il ritiro della propria nazionale, Merih Demiral è risultato positivo al covid-19 e messo subito in isolamento nella propria stanza d’albergo. Per adesso la società bianconera non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito e attende il rientro del calciatore a Torino, previsto per la giornata di domani con un volo sanitario. Dopo tutti i controlli di rito, Demiral rimarrà in isolamento presso il J-Hotel dove verrà monitorato costantemente dallo staff sanitario bianconero. Brutta tegola per Pirlo che dovrà ... Leggi su zon (Di mercoledì 31 marzo 2021)è risultatodopo i controlli effettuati nel ritiro della Turchia, brutta tegola per Andrea Pirlo Brutte notizie per lae per Pirlo: durante i controlli di routine effettuati durate il ritiro della propria nazionale,è risultatoal-19 e messo subito in isolamento nella propria stanza d’albergo. Per adesso la società bianconera non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito e attende il rientro del calciatore a Torino, previsto per la giornata di domani con un volo sanitario. Dopo tutti i controlli di rito,rimarrà in isolamento presso il J-Hotel dove verrà monitorato costantemente dallo staff sanitario bianconero. Brutta tegola per Pirlo che dovrà ...

