Juventus, festino a casa McKennie Presenti anche Dybala e Arthur (Di giovedì 1 aprile 2021) I carabinieri sono intervenuti a casa del centrocampista della Juventus Weston McKennie dove era in corso una festa: tra gli invitati circa venti persone e altri due bianconeri, Paulo Dybala e Arthur Melo

