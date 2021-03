Juventus, Demiral positivo al Covid. Torna in Italia con un volo sanitario (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un nuovo caso di positività in casa Juventus, anche se stavolta emerso in nazionale. Come riporta Askanews, Merih Demiral è risultato positivo al Covid nel corso dell’impegno per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, il difensore sta bene, a parte qualche piccolo sintomo, e farà ritorno in Italia con un volo sanitario domani. Demiral – il decimo positivo bianconero in questo anno – salterà il derby con il Torino e anche il recupero col Napoli di mercoledì prossimo. C’è apprensione anche per il rientro di Szczesny che sta bene ma ha trascorso l’ultima settimana in un ritiro segnato dai casi di positività nella nazionale polacca: Krychowiak, Piatkowski, Klich e Skorupski sono i positivi della selezione. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un nuovo caso di positività in casa, anche se stavolta emerso in nazionale. Come riporta Askanews, Merihè risultatoalnel corso dell’impegno per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, il difensore sta bene, a parte qualche piccolo sintomo, e farà ritorno incon undomani.– il decimobianconero in questo anno – salterà il derby con il Torino e anche il recupero col Napoli di mercoledì prossimo. C’è apprensione anche per il rientro di Szczesny che sta bene ma ha trascorso l’ultima settimana in un ritiro segnato dai casi di positività nella nazionale polacca: Krychowiak, Piatkowski, Klich e Skorupski sono i positivi della selezione. SportFace.

