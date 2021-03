Juventus, Demiral positivo al Covid-19? Le indiscrezioni dalla Turchia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Demiral positivo al Covid-19: out tre partite, aereo speciale per Torino? Le ultime sulle condizioni del difensore turco Stando a quanto riferito da Tuttosport, in seguito a indiscrezioni girate tra i media turchi, Merih Demiral sarebbe risultato positivo al Covid-19. Non ci sono in tal senso comunicazioni ufficiali da parte di Nazionale e club ma il tampone positivo risalirebbe a giovedì scorso, quando Demiral aveva saltato la partita giocata dalla Turchia con l’Olanda. Sarebbe quindi da escludere che il difensore della Juve possa giocare il derby di sabato, la partita di mercoledì col Napoli e quella successiva col Genoa. Potrebbero esserci speranze per l’Atalanta. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021)al-19: out tre partite, aereo speciale per Torino? Le ultime sulle condizioni del difensore turco Stando a quanto riferito da Tuttosport, in seguito agirate tra i media turchi, Merihsarebbe risultatoal-19. Non ci sono in tal senso comunicazioni ufficiali da parte di Nazionale e club ma il tamponerisalirebbe a giovedì scorso, quandoaveva saltato la partita giocatacon l’Olanda. Sarebbe quindi da escludere che il difensore della Juve possa giocare il derby di sabato, la partita di mercoledì col Napoli e quella successiva col Genoa. Potrebbero esserci speranze per l’Atalanta. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Demiral Scatta la rivoluzione Juventus: ecco chi arriva e chi andrà via Juan Cuadrado e Danilo saranno confermati mentre Merih Demiral e Alex Sandro sono in bilico: se dovessero arrivare offerte irrinunciabili saluteranno la Juventus. A centrocampo in pochi saranno ...

Torino - Juventus, la possibile formazione bianconera: Danilo favorito a sinistra Demiral e Dybala ormai sono out da tempo e un loro recupero garantirebbe altre soluzioni tecniche e ... Il vero dubbio è sulla fascia sinistra Il vero dubbio della Juventus che affronterà il Torino ...

Juventus, Demiral positivo al Covid-19? Le indiscrezioni dalla Turchia Calcio News 24 Juventus, Demiral positivo al Covid-19? Le indiscrezioni dalla Turchia Potrebbero esserci speranze per l’Atalanta. Demiral è asintomatico e sta bene fisicamente, anche se demoralizzato per l’ennesimo stop. A questo punto due le opzioni in casa Juventus: attendere che si ...

Le prime pagine dei giornali sportivi La prima pagina de La Gazzetta dello Sport è anch'essa dedicata al mercato della Juventus, ma si concentra sull'attacco: "Juve, scatto Aguero. Mossa bianconera sul Kun concesso tra CR7 e Messi: c'è da ...

