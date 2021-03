Juventus, Demiral positivo al Covid-19. Apprensione anche per Szczesny (Di mercoledì 31 marzo 2021) La Juventus deve registrare un nuovo caso positivo al Coronavirus. Si tratta di Demiral, il difensore era andato in Nazionale per le qualificazioni nonostante un infortunio. Il turco sta bene, ma ha riscontrato qualche piccolo sintomo e tornerà domani a Torino con un volo sanitario, poi continuerà l’isolamento presso una camera d’albergo del J-Hotel. Il calciatore sarebbe positivo da circa una settimana e salterà sicuramente le prossime due partite: il derby contro il Torino ed il recupero contro il Napoli. La Juventus ha abbandonato le chance di vittoria dello scudetto dopo il ko contro il Benevento, ma dovrà confermare la qualificazione in Champions League. Apprensione anche per Szczesny Szczesny (Foto di Riccardo Antimiani / ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ladeve registrare un nuovo casoal Coronavirus. Si tratta di, il difensore era andato in Nazionale per le qualificazioni nonostante un infortunio. Il turco sta bene, ma ha riscontrato qualche piccolo sintomo e tornerà domani a Torino con un volo sanitario, poi continuerà l’isolamento presso una camera d’albergo del J-Hotel. Il calciatore sarebbeda circa una settimana e salterà sicuramente le prossime due partite: il derby contro il Torino ed il recupero contro il Napoli. Laha abbandonato le chance di vittoria dello scudetto dopo il ko contro il Benevento, ma dovrà confermare la qualificazione in Champions League.per(Foto di Riccardo Antimiani / ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS MERIH DEMIRAL POSITIVO AL COVID IN NAZIONALE Rientrerà a Torino con volo sanitario #SkySport… - Gazzetta_it : #Demiral ha il #Covid: volo sanitario per tornare dalla #Turchia, isolamento a #Torino - TuttoMercatoWeb : Gazzetta - Juventus, Demiral positivo al Covid-19. Domani a Torino con un volo sanitario - casamiaw8 : RT @SkySport: ULTIM'ORA JUVENTUS MERIH DEMIRAL POSITIVO AL COVID IN NAZIONALE Rientrerà a Torino con volo sanitario #SkySport #SerieA #Juve… - Fra_zz : La domanda è: Perché in periodo di pandemia un giocatore infortunato risponde alla convocazione della propria Nazio… -