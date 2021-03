Juventus, Demiral positivo al Covid-19: aereo speciale per tornare a Torino (Di mercoledì 31 marzo 2021) Demiral positivo al Covid-19: out tre partite, aereo speciale per Torino. Le ultime sulle condizioni del difensore turco Stando a quanto riferito da Tuttosport, in seguito a indiscrezioni girate tra i media turchi, Merih Demiral sarebbe risultato positivo al Covid-19. Non ci sono in tal senso comunicazioni ufficiali da parte di Nazionale e club ma il tampone positivo risalirebbe a giovedì scorso, quando Demiral aveva saltato la partita giocata dalla Turchia con l’Olanda. Sarebbe quindi da escludere che il difensore della Juve possa giocare il derby di sabato, la partita di mercoledì col Napoli e quella successiva col Genoa. Potrebbero esserci speranze per l’Atalanta. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021)al-19: out tre partite,per. Le ultime sulle condizioni del difensore turco Stando a quanto riferito da Tuttosport, in seguito a indiscrezioni girate tra i media turchi, Merihsarebbe risultatoal-19. Non ci sono in tal senso comunicazioni ufficiali da parte di Nazionale e club ma il tamponerisalirebbe a giovedì scorso, quandoaveva saltato la partita giocata dalla Turchia con l’Olanda. Sarebbe quindi da escludere che il difensore della Juve possa giocare il derby di sabato, la partita di mercoledì col Napoli e quella successiva col Genoa. Potrebbero esserci speranze per l’Atalanta. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI ...

