Juventus | dalla Turchia | Merih Demiral positivo al Covid-19

Advertising

Gazzetta_it : #Demiral ha il #Covid: volo sanitario per tornare dalla #Turchia, isolamento a #Torino - romeoagresti : Da oggi, mercoledi 24 marzo, è operativo a Torino un nuovo punto vaccinale presso l’hotspot dell’Allianz Stadium, l… - FabioVaio : @MilanNewsit Ma alla Juventus sono tutti sempre alla finestra? Ma cosa cazzo c'è da guardare fuori dalla finestra? - Ftbnews24 : #JuveNapoli #JuveBenevento #Juve @TuttoJuve24 @SerieA #CristianoRonaldo #Juventus #finoallafine… - cambionnome : RT @JuvMania: #Demiral è risultato positivo al #COVID19. La positività risalirebbe a giovedì scorso quando ha saltato la gara con l'Olanda.… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus dalla

ha fatto un lavoro incredibile in due stagioni, portando l'Inter a un puntoJuve alla fine ... il Milan di Sacchi nel 1989 - 90 (10) e ladi Allegri nel 2017 - 18 (9). L'Inter sembra un ...Il turco era fermo dall'11 marzo per una lesione al retto femorale della gamba destra giudicata guaribilein 20 giorni, una prognosi che lo avrebbe visto recuperato per il derby alla ...Inter, non solo i nerazzurri sono stati colpiti dal Covid in questa fase finale della stagione. Questa mattina si è diffusa la Inter, non solo i nerazzurri sono stati colpiti dal Covid in questa fase ...Brutta notizia per la Juventus; dalla Turchia è arrivata un’indiscrezione, riportata anche dalla Gazzetta dello Sport e da Tuttosport, secondo la quale Merih Demiral sarebbe risultato positivo al ...