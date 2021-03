Juventus, Cuadrado: “Pirlo? Non ha colpe. Adesso pensiamo a vincerle tutte” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Juventus – Stagione bianconera ricca di alti e bassi. Una delle poche certezze della Juventus di Pirlo è sicuramente Juan Cuadrado. L’esterno colombiano ha già realizzato ben 13 assist tra campionato e coppa. Proprio Juan Cuadrado, intervenuto ad un incontro telematico al Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate Sant’Anna, assolve il tecnico della Juventus per i punti persi e parla degli obiettivi finali della stagione. Juventus, le parole di Cuadrado Il colombiano spiega: “Pirlo sta facendo un grandissimo lavoro. Non è semplice arrivare in un top club: non è colpa sua, siamo noi calciatori che scendiamo in campo”. Il calciatore chiede pazienza perché “ci sono stati cambiamenti e l’arrivo di giocatori nuovi”. Leggi anche: ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 31 marzo 2021)– Stagione bianconera ricca di alti e bassi. Una delle poche certezze delladiè sicuramente Juan. L’esterno colombiano ha già realizzato ben 13 assist tra campionato e coppa. Proprio Juan, intervenuto ad un incontro telematico al Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate Sant’Anna, assolve il tecnico dellaper i punti persi e parla degli obiettivi finali della stagione., le parole diIl colombiano spiega: “sta facendo un grandissimo lavoro. Non è semplice arrivare in un top club: non è colpa sua, siamo noi calciatori che scendiamo in campo”. Il calciatore chiede pazienza perché “ci sono stati cambiamenti e l’arrivo di giocatori nuovi”. Leggi anche: ...

