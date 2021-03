Juventus, Cuadrado: “Pirlo gran lavoro, colpe sono nostre che scendiamo in campo…” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Intervenuto nel corso di un evento telematico con il Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate S.Anna per un incontro dal nome "La sfida del Covid nello Sport", Juan Cuadrado, esterno della Juventus e della Colombia, ha affrontato alcune tematiche legate anche alla stagione di calcio in corso ed in modo particolare sulle difficoltà vissute in Serie A e Champions League dalla Vecchia Signora.Cuadrado difende Pirlocaption id="attachment 1091689" align="alignnone" width="624" Cuadrado, getty images/captionSulla stagione della Juventus sotto la guida del criticatissimo Andrea Pirlo, Cuadrado ha detto: "Pirlo sta facendo un grandissimo lavoro, non è facile arrivare in un top club. Ci sono ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 31 marzo 2021) Intervenuto nel corso di un evento telematico con il Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate S.Anna per un incontro dal nome "La sfida del Covid nello Sport", Juan, esterno dellae della Colombia, ha affrontato alcune tematiche legate anche alla stagione di calcio in corso ed in modo particolare sulle difficoltà vissute in Serie A e Champions League dalla Vecchia Signora.difendecaption id="attachment 1091689" align="alignnone" width="624", getty images/captionSulla stagione dellasotto la guida del criticatissimo Andreaha detto: "sta facendo undissimo, non è facile arrivare in un top club. Ci...

