Juventus, Cuadrado difende Pirlo: “Grandissimo lavoro, è tutta colpa nostra” (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Pirlo sta facendo un Grandissimo lavoro, non è facile arrivare in un top club. Ci sono cambiamenti e giocatori nuovi, dobbiamo avere pazienza. Non è colpa sua, siamo noi che andiamo in campo”. Juan Cuadrado difende così il lavoro di Andrea Pirlo alla Juventus e punta il dito contro se stesso e contro gli altri giocatori per lo scudetto ormai volato via a causa di alcuni punti persi in maniera deludente: “Noi abbiamo perso dei punti che non dovevamo e per questo ci troviamo in questa situazione. Dobbiamo crederci fino alla fine e provare a fare più punti possibile. Obiettivo? Vincere queste ultime partite e cercare di stare nei primi posti per raggiungere la Champions. La finale di Coppa Italia è importante visto che siamo usciti dalla ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) “sta facendo un, non è facile arrivare in un top club. Ci sono cambiamenti e giocatori nuovi, dobbiamo avere pazienza. Non èsua, siamo noi che andiamo in campo”. Juancosì ildi Andreaallae punta il dito contro se stesso e contro gli altri giocatori per lo scudetto ormai volato via a causa di alcuni punti persi in maniera deludente: “Noi abbiamo perso dei punti che non dovevamo e per questo ci troviamo in questa situazione. Dobbiamo crederci fino alla fine e provare a fare più punti possibile. Obiettivo? Vincere queste ultime partite e cercare di stare nei primi posti per raggiungere la Champions. La finale di Coppa Italia è importante visto che siamo usciti dalla ...

Advertising

CinqueNews : Cuadrado fissa l’obiettivo della Juventus: «Restare in zona Champions» - ItaSportPress : Juventus, Cuadrado: 'Pirlo gran lavoro, colpe sono nostre che scendiamo in campo...' - - LaskaJuventus : RT @JuvMania: #Cuadrado: “Il Mister sta facendo un grandissimo lavoro, non è facile arrivare in un top club. Ci sono cambiamenti e giocator… - JuvMania : #Cuadrado: Derby? “Speriamo di vincere, non dobbiamo avere paura. Ci alleniamo per scendere in campo con voglia e p… - JuvMania : #Cuadrado: “Il Mister sta facendo un grandissimo lavoro, non è facile arrivare in un top club. Ci sono cambiamenti… -