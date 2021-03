Juventus, Cuadrado: “Crisi? Pirlo non ha colpe, siamo noi che scendiamo in campo”. E su Ronaldo e la Champions… (Di mercoledì 31 marzo 2021) Parola a Juan Cuadrado.Rappresenta ormai uno dei pilastri della Juventus: stiamo parlando di Juan Cuadrado, da sei anni in bianconero. Intervenuto in un incontro telematico col Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate Sant’Anna sul tema "La sfida del Covid nello Sport", il colombiano, ha trattato svariati temi inerenti al momento vissuto dal club bianconero: uno su tutti, quello relativo alla Crisi dei risultati.“Andrea Pirlo sta facendo un grandissimo lavoro, non è facile arrivare in un top club. Non è colpa sua, siamo noi che andiamo in campo. Ci sono cambiamenti e giocatori nuovi, dobbiamo avere pazienza. Noi abbiamo perso dei punti che non dovevamo e per questo ci troviamo in questa situazione. Dobbiamo crederci fino alla fine e provare a fare più punti ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 31 marzo 2021) Parola a Juan.Rappresenta ormai uno dei pilastri della: stiamo parlando di Juan, da sei anni in bianconero. Intervenuto in un incontro telematico col Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate Sant’Anna sul tema "La sfida del Covid nello Sport", il colombiano, ha trattato svariati temi inerenti al momento vissuto dal club bianconero: uno su tutti, quello relativo alladei risultati.“Andreasta facendo un grandissimo lavoro, non è facile arrivare in un top club. Non è colpa sua,noi che andiamo in. Ci sono cambiamenti e giocatori nuovi, dobbiamo avere pazienza. Noi abbiamo perso dei punti che non dovevamo e per questo ci troviamo in questa situazione. Dobbiamo crederci fino alla fine e provare a fare più punti ...

