Juventus, Cristiano Ronaldo è atterrato a Torino: domani il rientro alla Continassa (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo gli impegni con il Portogallo, Cristiano Ronaldo è atterrato questa mattina a Torino Cristiano Ronaldo è atterrato all'aeroporto di Caselle di Torino pochi minuti fa dopo gli impegni con la nazionale portoghese per le gare di qualificazione al prossimo Mondiale. L'attaccante della Juventus, secondo quanto raccolto da Juventusnews24, dovrebbe tornare domani alla Continassa per prendere parte agli allenamenti con i compagni bianconeri in vista del derby col Torino di sabato.

