Juve, Demiral positivo al Covid, salterà Torino e Napoli (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il difensore della Juventus, Merih Demiral è positivo al Covid. Sta bene, ha solo pochi sintomi. Tornerà a Torino con un volo sanitario, scrive la Gazzetta dello Sport. “Il difensore della Juventus, 23 anni, sta bene, a parte qualche piccolo sintomo, e tornerà a Torino con un volo sanitario, probabilmente nella giornata di domani, per restare in isolamento in una camera d’albergo al J-Hotel. per ora della Juventus visto che il giocatore non è con il club al momento. Sarebbe positivo da circa una settimana: a questo punto salterà il derby con il Torino e anche il recupero col Napoli di mercoledì prossimo, stando ai tempi minimi per la negativizzazione”. Reduce dall’infortunio ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il difensore dellantus, Merihal. Sta bene, ha solo pochi sintomi. Tornerà acon un volo sanitario, scrive la Gazzetta dello Sport. “Il difensore dellantus, 23 anni, sta bene, a parte qualche piccolo sintomo, e tornerà acon un volo sanitario, probabilmente nella giornata di domani, per restare in isolamento in una camera d’albergo al J-Hotel. per ora dellantus visto che il giocatore non è con il club al momento. Sarebbeda circa una settimana: a questo puntoil derby con ile anche il recupero coldi mercoledì prossimo, stando ai tempi minimi per la negativizzazione”. Reduce dall’infortunio ...

