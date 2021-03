Juve, Demiral positivo al Covid: salta il recupero contro il Napoli (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorino – Brutte notizie per la Juventus dalla Turchia, dove Merih Demiral avrebbe contratto il Covid-19. Al momento ancora nessuna comunicazione ufficiale è arrivata dal club bianconero, in attesa del rientro del giocatore a Torino per gli esami del caso. Demiral sarà quasi certamente costretto a saltare il Derby contro il Torino in programma sabato e il recupero contro il Napoli del 7 di aprile stando ai tempi minimi per la negativizzazione. Apprensione in casa Juve anche per il rientro di Szczesny: il portiere sta bene ma ha trascorso l’ultima settimana in ritiro con la nazionale polacca funestata da un focolaio di Covid che ha coinvolto Krychowiak, Piatkowski, Klich ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorino – Brutte notizie per lantus dalla Turchia, dove Merihavrebbe contratto il-19. Al momento ancora nessuna comunicazione ufficiale è arrivata dal club bianconero, in attesa del rientro del giocatore a Torino per gli esami del caso.sarà quasi certamente costretto are il Derbyil Torino in programma sabato e ilildel 7 di aprile stando ai tempi minimi per la negativizzazione. Apprensione in casaanche per il rientro di Szczesny: il portiere sta bene ma ha trascorso l’ultima settimana in ritiro con la nazionale polacca funestata da un focolaio diche ha coinvolto Krychowiak, Piatkowski, Klich ...

