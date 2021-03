Judo | qualificazioni Olimpiadi Tokyo Gli italiani ancora in corsa e la regola della quota continentale

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Il lungo percorso di qualificazione olimpica delai Giochi di2020, cominciato ufficialmente il 25 maggio 2018, è entrato ormai nella fase decisiva. A poco meno di tre mesi dalla deadline del 28 giugno, in cui verranno stilate le graduatorie definitive, andiamo dunque a capire nel dettaglio la situazione dell’Italia in vista delle ultime quattro gare valevoli per i ranking a cinque cerchi: il Grand Slam di Antalya (1-3 aprile), i Campionati Europei di Lisbona (16-18 aprile), il Grand Slam di Kazan (5-7 maggio) ed i Campionati Mondiali di Budapest (6-13 giugno). Potenzialmente, da qui al termine delle, sonoin palio un massimo di 4700 punti (2000 al Mondiale, 1000 per ogni Grand Slam e 700 per la rassegna) nel caso in cui un atleta fosse in grado di vincere ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Judo qualificazioni

OA Sport

... lemaschili a Euro 2022 e leMondiali femminili, l' atletica leggera ... i programmi ufficiali della All Elite Wrestling e gli sport da combattimento:(1Masters,...... a Pordenone, il 37° Trofeo Villanova Tournament Grand Prix Nazionale diKata, organizzato dall' EuropeanUnion , valido per leai campionati europei. Quest'anno, a causa ...Il lungo percorso di qualificazione olimpica del judo ai Giochi di Tokyo 2020, cominciato ufficialmente il 25 maggio 2018, è entrato ormai nella fase decisiva. A poco meno di tre mesi dalla deadline d ...A Mungai serve una bella prestazione in Georgia per accorciare il distacco dall’ultima posizione valida per il pass per Tokyo Nuova tappa per Nicholas Mungai nel World Tour di judo, fondamentale per s ...