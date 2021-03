Judo | Giuffrida | “Incredula e triste dopo il rinvio di Tokyo 2020 | ma decisione giusta”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Odette, medaglia d’argento nelai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016, nel corso di un’intervista realizzata da Carola Lembo, studentessa del liceo ‘Orazio’ di Roma, ha raccontato la sua reazione aldell’Olimpiade di: “Ildei Giochi Olimpici è stato un momento davvero particolare, ho provato diverse sensazioni ed emozioni. Ero sicuramente, ma allo stesso tempo ero completamente d’accordo con lapresa. Non sarebbe stato giusto né sicuro affrontare i Giochi in quelle condizioni.diché ho accettato quello che stava succedendo consapevole del fatto che in ogni modo avrei continuato a dare tutta me stessa per raggiungere quello che volevo, nel 2021. Sicuramente quelle che ...

Vittoria per Odette, secondo posto per Francesca Milani ed è subito festa per l'Italia a Tbilisi, in un Grand Slam dicon 80 nazioni e 464 atleti. L'argento olimpico a Rio 2016, ha ottenuto - nei - 52 kg - ...Prima giornata in terra georgiana nel prorompente segno delle jukoka italiane, che portano a casa due medaglie di assoluto ...Dopo il successo pieno ottenuto a Tbilisi Odette Giuffrida si ferma per recuperare le forze, così come resta ancora fermo Manuel Lombardo che, non avendo l’assillo della qualificazione, dedica la ...Judo italiano in estasi ieri per l’oro della Giuffrida, oggi invece nessuna gioia per gli azzurri. Quattro gli atleti in gara: Giovanni Esposito, Matteo Medves, Nadia Simeoli e Kenny Bedel. Domani ter ...