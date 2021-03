Juan Cuadrado e la crisi della Juventus (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nel momento forse più delicato della stagione, è intervenuto uno dei veterani della Juventus, Juan Cuadrado, a fare il punto della situazione in occasione di un evento web”La sfuda del Covid nello Sport”. crisi Juventus: cosa hadetto Juan Cuadrado? L’ esterno colombiano ha innanzitutto preso le difese dell’allenatore sottolineando come le responsabilità siano da ascrivere ai giocatori: “Pirlo sta facendo un grandissimo lavoro , non è facile arrivare in un top club. Ci sono cambiamenti e giocatori nuovi, noi dobbiamo avere pazienza. Non è colpa sua, siamo noi che andiamo in campo. Abbiamo perso dei punti che non dovevamo e per questo ci troviamo in questa situazione. Dobbiamo crederci fino alla fine e provare a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nel momento forse più delicatostagione, è intervenuto uno dei veterani, a fare il puntosituazione in occasione di un evento web”La sfuda del Covid nello Sport”.: cosa hadetto? L’ esterno colombiano ha innanzitutto preso le difese dell’allenatore sottolineando come le responsabilità siano da ascrivere ai giocatori: “Pirlo sta facendo un grandissimo lavoro , non è facile arrivare in un top club. Ci sono cambiamenti e giocatori nuovi, noi dobbiamo avere pazienza. Non è colpa sua, siamo noi che andiamo in campo. Abbiamo perso dei punti che non dovevamo e per questo ci troviamo in questa situazione. Dobbiamo crederci fino alla fine e provare a ...

