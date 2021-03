Jiangsu: niente premi per il titolo. Ci pensa l’allenatore con 17 cellulari (Di mercoledì 31 marzo 2021) Lo Jiangsu, storica società proprietà di Suning, non si è iscritta al prossimo campionato, una scelta che era nell’aria da diverso tempo. Finisce così una lunga esperienza nel mondo dei professionisti, tutto secondo le previsioni. Ma secondo Titan Sport Plus non sono stati corrisposti i premi per la conquista del titolo avvenuta nella scorsa stagione. E ci ha pensato l’allenatore Cosmin Olaroiu a regalare 17 cellulari alla squadra, cadeau d’addio. Foto: Logo Jiangsu L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 31 marzo 2021) Lo, storica società proprietà di Suning, non si è iscritta al prossimo campionato, una scelta che era nell’aria da diverso tempo. Finisce così una lunga esperienza nel mondo dei professionisti, tutto secondo le previsioni. Ma secondo Titan Sport Plus non sono stati corrisposti iper la conquista delavvenuta nella scorsa stagione. E ci hatoCosmin Olaroiu a regalare 17alla squadra, cadeau d’addio. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

