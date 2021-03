Jiangsu, l’allenatore regala cellulari ai giocatori per il titolo vinto l’anno scorso (Di mercoledì 31 marzo 2021) Lo Jiangsu FC deve dire addio al professionismo. Il club del gruppo Suning, a causa di problemi finanziari, non prenderà parte al prossimo campionato e non potrà dunque difendere il titolo. Nonostante il traguardo raggiunto, la società non ha dato alcun premio ai giocatori, scatenando il malcontento generale. A metterci una pezza ci ha pensato l’allenatore rumeno Cosmin Olaroiu, il quale ha regalato 17 cellulari ai suoi ragazzi per festeggiare la vittoria. Malgrado queste notizie tutt’altro che positive, l’Inter non ha molto da preoccuparsi. Il club nerazzurro non naviga infatti in cattive acque dal punto di vista economico e le numerose rassicurazioni che arrivano costantemente dai vertici della società lasciano ben sperare. A riportarlo è Titan Sport Plus. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) LoFC deve dire addio al professionismo. Il club del gruppo Suning, a causa di problemi finanziari, non prenderà parte al prossimo campionato e non potrà dunque difendere il. Nonostante il traguardo raggiunto, la società non ha dato alcun premio ai, scatenando il malcontento generale. A metterci una pezza ci ha pensatorumeno Cosmin Olaroiu, il quale hato 17ai suoi ragazzi per festeggiare la vittoria. Malgrado queste notizie tutt’altro che positive, l’Inter non ha molto da preoccuparsi. Il club nerazzurro non naviga infatti in cattive acque dal punto di vista economico e le numerose rassicurazioni che arrivano costantemente dai vertici della società lasciano ben sperare. A riportarlo è Titan Sport Plus. SportFace.

