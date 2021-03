Jack Reacher – Punto di non ritorno: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di mercoledì 31 marzo 2021) Jack Reacher – Punto di non ritorno: trama, cast e streaming del film Questa sera, mercoledì 31 marzo 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Jack Reacher – Punto di non ritorno, film del 2016 scritto e diretto da Edward Zwick. La pellicola, con protagonista Tom Cruise, è l’adattamento cinematografico del romanzo del 2013 Punto di non ritorno scritto da Lee Child ed è il sequel del film del 2012 Jack Reacher – La prova decisiva. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Dopo aver smantellato una gang di trafficanti di esseri umani, l’ex investigatore militare Jack Reacher, ora ... Leggi su tpi (Di mercoledì 31 marzo 2021)di non: trama, cast e streaming delQuesta sera, mercoledì 31 marzo 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondadi nondel 2016 scritto e diretto da Edward Zwick. La pellicola, con protagonista Tom Cruise, è l’adattamento cinematografico del romanzo del 2013di nonscritto da Lee Child ed è il sequel deldel 2012– La prova decisiva. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Dopo aver smantellato una gang di trafficanti di esseri umani, l’ex investigatore militare, ora ...

Advertising

LuciaMosca1 : (Il film drammatico stasera in TV: 'Jack Reacher - Punto di non ritorno' mercoledì 31 marzo 2021) Segui su: La Not… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Italia1 va in onda #JackReacher Punto di non ritorno” il film d'azione diretto da Edward Zwick… - PRosati1974 : RT @SkyTG24: Jack Reacher: Punto di non ritorno, il cast del film con Tom Cruise. FOTO - SkyTG24 : Jack Reacher: Punto di non ritorno, il cast del film con Tom Cruise. FOTO - Astralus : Stasera in tv: “Jack Reacher – Punto di non ritorno” su Italia 1 -