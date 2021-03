Iveco | passino i cinesi | purché il lavoro resti in Italia

Leggi su panorama

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Anziché stracciarsi le vesti, il governo dovrebbe fare moral suasion. E dire che gli piacerebbe molto vedere aprire nel nostro Paese una grande fabbrica di auto della Faw. La possibile vendita dell'al gruppo cinese Faw ha provocato la solita levata di scudi: «fermate la cessione di un'azienda così importante allo straniero», «difendiamo un asset strategico», «che entri lo Stato» e così via. Posizioni legittime, che rivelano però una specie di riflesso condizionato contro le acquisizioni dall'estero. Però chi si oppone di principio all'acquisto di imprese nazionali da parte di aziende straniere guarda il dito che indica la luna e non affronta il nodo del problema. E cioè che la perdita di controllo di un'impresa è certamente sgradevole, ma in mancanza di compratorini l'arrivo di un acquirente straniero non dovrebbe essere ostacolato, ...