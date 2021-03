Iveco: Fornaro-Epifani, 'patrimonio prezioso, governo utilizzi golden power' (Di mercoledì 31 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 31 marzo 2021) su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Iveco Fornaro Iveco: Epifani - Fornaro, vendita a rischio sistema, governo usi golden power La possibile vendita di una parte importante di Iveco, azienda leader nel settore camion e autobus, all'azienda cinese Faw determinerebbe rischi ...i deputati di LeU Guglielmo Epifani e Federico Fornaro.

Iveco ai cinese di Faw, ecco come politica e sindacati tamponano Cnh PATUANELLI: INTERESSE DA VERIFICARE SU IVECO Luoghi e numeri che non lasciano indifferente il Ministro Stefano Patuanelli, che rispondendo oggi alla Camera alle sollecitazioni di Federico Fornaro di '...

