Iuventa | 24 gli indagati Ecco come le Ong pilotavano i salvataggi

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Chiara Giannini Contatti diretti con gli scafisti. Nell'inchiesta Medici senza frontiere e Save the children Agivano deliberatamente per recuperare i migranti in mare, dopo contatti, anche via WhatsApp, con gli scafisti e quindi si facevano trovare nel punto di passaggio del barcone. Dopodiché veniva allertato l'Imrcc di Roma, il centro di coordinamento e soccorso della Guardia costiera, che era obbligato a inviare la nave Ong, ovviamente la più vicina ai «naufraghi»,previsto dalla normativa internazionale. Un giochetto che è stato scoperto grazie alla collaborazione tra il Nucleo speciale di intervento del comando generale delle Capitanerie di Porto con lo Sco (Servizio centrale operativo) della Polizia di Stato e con la Squadra mobile di Trapani, coordinata dalla Procura della città siciliana. Un'inchiesta che ha portato a indagare 24 soggetti, ...

... indagate nell'ambito dell'inchiesta sulla nave, sotto sequestro nel porto di della città siciliana dal 2017. Ciò che hanno intenzione di fare è usarestrumenti che la legge offre loro ......di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nei confronti di 21 persone per il casoma ... Msf e Save the children invece sono accusate di aver concordato conscafisti luogo e ora dei ...Dopodiché veniva allertato l'Imrcc di Roma, il centro di coordinamento e soccorso della Guardia costiera, che era obbligato a inviare la nave Ong, ovviamente la più vicina ai «naufraghi», come previst ...“Che cosa ho voluto e voglio dal paradiso del primo mondo in cui abito, mentre gli altri passano per un vero e proprio inferno? Tirarli fuori da lì, da quelle acque buie. E non semplicemente mettendo ...