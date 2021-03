Italia verso zona rossa e arancione fino al 30 aprile (Di mercoledì 31 marzo 2021) Italia zona rossa e zona arancione dal 7 fino al 30 aprile. E’ quanto previsto dalla bozza del decreto, oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, con le nuove misure per contenere i contagi di Covid e la diffusione delle varianti. Dopo la Pasqua in zona rossa restano quindi divieti e regole stringenti nel Paese, ma stando alla bozza è prevista anche una deroga in base ai dati sui contagi e i vaccini. Al bando le zone gialle: “Nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla” si applicano “le misure stabilite per la zona arancione”, stabilisce, come da attese, la bozza del dl che approderà a minuti nella riunione del Cdm in programma ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 marzo 2021)dal 7al 30. E’ quanto previsto dalla bozza del decreto, oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, con le nuove misure per contenere i contagi di Covid e la diffusione delle varianti. Dopo la Pasqua inrestano quindi divieti e regole stringenti nel Paese, ma stando alla bozza è prevista anche una deroga in base ai dati sui contagi e i vaccini. Al bando le zone gialle: “Nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano ingialla” si applicano “le misure stabilite per la”, stabilisce, come da attese, la bozza del dl che approderà a minuti nella riunione del Cdm in programma ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia verso Calcio donne: Italia verso Euro 2022, si parte con l'Islanda ... le Azzurre sono pronte a tornare in campo per iniziare il lungo percorso di avvicinamento verso Euro 2022. Lunedì 5 aprile l'Italia si radunerà a Coverciano per preparare l'amichevole contro l'...

Fleet&Business Digital Event - La mobilità del futuro tra svolta elettrica e telematica ... i cambiamenti radicali delle aziende verso soluzioni di mobilità a 360°, con i noleggiatori a ... spiega Giovanni Buscemi , Dealer Fleet & Corporate Sales Manager di Kia Italia . Se la casa coreana è ...

Secsolutionforum: l’ evento digitale dedicato alla sicurezza Le tematiche di Secsolutionforum verteranno su privacy e aspetti normativi, cybersicurezza, videosorveglianza, antintrusione e antincendi.

