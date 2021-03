Italia Under 21, cosa (non) ha funzionato fino ad ora (Di mercoledì 31 marzo 2021) Gli Azzurrini battono la Slovenia e approdano ai quarti. Nicolato può essere felice dello spirito di sacrificio, ma deve limare alcuni dettagli. Leggi su 90min (Di mercoledì 31 marzo 2021) Gli Azzurrini battono la Slovenia e approdano ai quarti. Nicolato può essere felice dello spirito di sacrificio, ma deve limare alcuni dettagli.

Advertising

SkySport : ITALIA-SLOVENIA 4-0 Risultato finale ? ? #Maggiore (10') ? #Raspadori (19') ? rig. #Cutrone (25') ? #Cutrone (50')… - SkySport : Italia-Slovenia Under 21, Nicolato: 'Orgoglioso per i quarti, ora ce la giocheremo' - tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: ?? #Juve, lo vuoi #Pogba? ?? Under poker! #Italia con la Dea ?? #Inter, Suning: ec… - infoitsport : Europei Under 21. Buon pari per l’Italia contro la Spagna. Destino nelle proprie mani per qualificazione -