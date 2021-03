Italia, Toloi: «Felice dell’esordio. EURO 2020? Non sono un ragazzino» (Di mercoledì 31 marzo 2021) Rafael Toloi, difensore dell’Italia, ha commentato ai microfoni di Rai Sport l’esordio con la maglia della nazionale azzurra Rafael Toloi, difensore dell’Italia, ha commentato ai microfoni di Rai Sport l’esordio con la maglia della nazionale azzurra. Le sue dichiarazioni. ESORDIO – «È stata una bella emozione. sono Felice di far parte di questa famiglia, mi sono integrato subito bene. Stasera è stato difficile su questo campo sintetico. In Nazionale difendiamo a quattro e gioco come terzino, mentre all’Atalanta nella difesa a tre. Ma per me non fa differenza. Ora è il momento di tornare a casa e pensare alla Serie A». EUROPEI – «Non sono più un ragazzino. Per me è un’opportunità unica, ho provato a fare del ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Rafael, difensore dell’, ha commentato ai microfoni di Rai Sport l’esordio con la maglia della nazionale azzurra Rafael, difensore dell’, ha commentato ai microfoni di Rai Sport l’esordio con la maglia della nazionale azzurra. Le sue dichiarazioni. ESORDIO – «È stata una bella emozione.di far parte di questa famiglia, miintegrato subito bene. Stasera è stato difficile su questo campo sintetico. In Nazionale difendiamo a quattro e gioco come terzino, mentre all’Atalanta nella difesa a tre. Ma per me non fa differenza. Ora è il momento di tornare a casa e pensare alla Serie A».PEI – «Nonpiù un. Per me è un’opportunità unica, ho provato a fare del ...

