Italia, tegola Locatelli: il centrocampista salterà il match con la Bulgaria (Di mercoledì 31 marzo 2021) Manuel Locatelli era diffidato ed è stato ammonito contro la Lituania: il centrocampista dell'Italia salterà il prossimo impegno Mondiale con la Bulgaria tegola per la Nazionale Italiana del commissario tecnico Roberto Mancini, che non avrà a disposizione Manuel Locatelli in vista del match del 2 settembre prossimo contro la Bulgaria. Il centrocampista del Sassuolo era diffidato ed è stato ammonito con la Lituania, in occasione della terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar.

